Эксперт: скорее всего, покупатель для airBaltic уже найден

Покупатель для объявившей о расширении латвийской авиакомпании airBaltic, по-видимому, уже существует и, вероятно, эта фирма не из скандинавских стран, а из Китая или России, считает эксперт по вопросам авиасообщения и бывший глава Estonian Air Тоомас Петерсон, передает Rus.err со ссылкой на ERR.

Авиакомпания airBaltic объявил в понедельник, 28 мая, что купит до 60 новых самолетов Bombardier, а также добавит регулярные прямые рейсы из Таллинна.

«Это означает, что airBaltic, которая рассматривает страны Балтии как свой внутренний рынок, чувствует, что он становится недостаточным. Авиакомпания пытается с помощью более крупных воздушных судов совершать рейсы на большие расстояния и привлекать пассажиров из других мест. Также они хотят выйти на рынок чартерных перевозок, где необходимы самолеты, по меньшей мере, на 150 пассажиров», - сказал он.