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Пожароопасность в лесах приближается к наивысшему уровню

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

В ближайшие дни во многих регионах Латвии пожароопасность в лесах достигнет самого высокого уровня, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прежнее желтое предупреждение о пожароопасности заменено на оранжевое. Красное предупреждение в Латвии объявляется только в случае сильных бурь, гроз или наводнений.

В Видземе и Земгале очень высокая пожароопасность в лесах наступит в четверг, в Курземе и Риге - в пятницу. На юго-востоке, где этой весной дождь шел чаще, чем в других местах Латвии, пожароопасность немного ниже.

Хотя в начале июня местами прогнозируется кратковременный дождь, окончания засушливого периода синоптики пока не прогнозируют.

27 апреля по всей Латвии в силу вступил пожароопасный период в лесах.

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