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После небольшого похолодания в выходные вновь усилится жара

LETA
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Фото: AFP/Scanpix

Согласно последним прогнозам, в конце этой недели в Латвии вновь усилится жара.

В четверг в Латвию придут более прохладные воздушные массы с севера, но температура не понизится так резко, как прогнозировалось ранее - максимальная температура составит от +18 градусов на побережье и северо-востоке страны до +25 градусов на юго-западе Курземе.

Самой низкой температура воздуха будет в ночь на пятницу, когда местами на востоке страны столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, а на траве ожидаются заморозки.

В выходные дни в Латвию поступит теплый воздух с запада. Возможны небольшая облачность, кратковременный дождь и грозы. Самая жаркая погода ожидается в воскресенье, когда температура воздуха повысится до +25..+29 градусов, прохладнее будет на побережье.

На следующей неделе в Латвию вновь поступит более прохладный воздух, осадков будет мало, возможны заморозки.

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