Среда, 30 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Образование для взрослых - более 7000 заявок; самая популярная отрасль - транспорт и логистика

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

Во втором туре финансируемого ЕС проекта образования для взрослых «Совершенствование профессиональной компетенции занятых лиц» получено 7565 заявок на обучение в 63 образовательных учреждениях по всей Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве развития образования.

Так как 5% желающих учиться подали заявки на несколько образовательных программ, в целом во втором туре заявки подали 7208 человек, что на 23% больше, чем в первом туре осенью прошлого года.

Обучение предлагалось по профессиям в 12 различных отраслях народного хозяйства, и больше всего заявок поступило на обучение в транспортной и логистической отрасли (2197), в отрасли производства электронного и оптического оборудования, информационных и коммуникационных технологий (1605). В этих двух отраслях в целом зарегистрировано почти 50% всех поступивших заявок.

Как и в первом туре, среди всех программ наиболее популярны программы неформального образования, продолжительность которых не превышает 159 часов, а доплата обучающегося - не более 36 евро. На них поступило 75% всех заявок. Четверть заявок поступила на программы повышения и совершенствования профессиональной квалификации.

В числе самых популярных программ обучения первое место уверенно занимает предлагаемая в сфере транспорта и логистики программа «Обучение автоводителей категории C», на втором месте программа в отрасли ИКТ «Анализ данных и подготовка отчетов», на третьем программа из этой же сферы «Защита персональных данных и ИТ-безопасность».

Обучение по программам начнется уже в июне.

0 Комментарии