Ушаков: посадившие деревья активисты - «полные придурки»

Люди, которые самостоятельно в пустых местах на обочинах рижских улиц сажали деревья - «полные придурки», считает мэр Риги Нил Ушаков.

Как сообщает агентство ЛЕТА, в интервью газете Diena он заявил: «Такого идиотизма во время работы в самоуправлении я еще не встречал. Во время ремонта улицы Барона создавались новые места для деревьев и кустов. Посадка деревьев проходит по плану. Но какие-то полные придурки приходят, закапывают непонятно что в месте, специально созданном, чтобы там Rīgas meži централизованно посадили деревья, делают из этого шоу, а потом удивляются, что закопанное ими выкапывают (..)».

Мэр Риги указал, что в пустые места в этом сезоне посадят деревья соответственно городскому плану и рабочему календарю.

Точно так же он оценил активистов, которые рисуют велодорожки в Риге.

Напомним, целью акции по посадке деревьев было привлечь внимание самоуправления к быстрому вымиранию деревьев в центре Риги.