Рассказы из латвийского Египта

О том, что в Латвии есть свой Египет, я узнала совсем недавно. Он находится у границы с Литвой - в Медумской волости, в Даугавпилсском крае. До конца 19 века Египет имел социальное, стратегическое и политическое значение во всей Европе. Сегодня здесь можно увидеть каркас церкви, бункер Первой мировой войны, могилу учителя Райниса, один дом, одного человека. В радиусе нескольких сотен метров здесь всё словно пропитано историей. TVNET отправляется в неизвестные латвийские места, которые скоро, возможно, окончательно пропадут с карты нашей страны.

Чтобы из Риги добраться до Медуми, в пути необходимо провести два с половиной часа. Ну а если по дороге вы планируете останавливаться, чтобы попить кофе и размять ноги, рассчитывайте часа на три!

Волость находится в 18 километрах от Даугавпилса, и всего в 8 - от литовского городка Зарасай. В Медуми проживают около 1200 человек. Латышей среди них очень мало - большинство населения это русские, поляки, литовцы и белорусы. Практически все они - староверы.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Аристократическое место

В Медуми 24 озера, в некоторых из них даже есть острова. Если смотреть на один из островов с высоты птичьего полета, можно обнаружить, что он очень похож на сердце. Именно поэтому местные называют его «островом любви». Вода в озерах невероятно прозрачная и чистая, а окружающие красоты просто невозможно описать - это надо видеть! Когда-то Египет был местом сбора аристократов - здесь гостил первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, проживали графы Этингены, русский генерал Ушаков и генерал Латвийской армии Андрей Аузанс.

В конце 19 - начале 20 веков аристократы, актеры и писатели из Москвы и Петербурга покупали здесь дачи. Однако жизнь, время и политические события, по всей видимости, имели свои планы - всё это, вместе с людьми, которые проживали в Медуми, смыло волной Первой мировой войны.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на это, налёт аристократизма присущ этому месту до сих пор. Центр Медуми буквально «вылизан» - трава скошена, домики покрашены, всюду высажены цветы.

Кажется, это не городок, а открытка. Даже безработные, которые трудоустроены по так называемой «программе столатовиков», живущие в Медуми, с творчеством - на «ты». Именно благодаря стараниям этих людей здесь можно встретить декоративные клетки с птицами.

Здание основной школы, где сейчас находится исторический музей, просторное и светлое. Построено оно в 1927 году. Широкие лестницы, высокие потолки, большие окна - недавно здание реновировали. Когда узнаю, что здесь учатся только 49 детей, становится грустно. Однако школьный музей мы посетим чуть позже - первым делом, вместе с учителем истории Миропией Петкун, мы отправляемся в самое загадочное место Медуми - в Египет.

В Египет!

С одной стороны - кляксы озер, с другой - гнетущая романтика.

Разрушенная церковь и кресты, кресты, кресты... Мы стоим и смотрим в пустые глаза когда-то величественного места для молитв.

Война и вандалы уничтожили большую часть памятников и крестов. На кладбище в Египте последнее пристанище обрели многие немецкие помещики - фон Дунтены, фон Эттингены, фон Минстеры, Вейнберги и другие.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«В 16 веке Готхард Кетлер, осознав, что жители Селии не верят ни в одного бога, распорядился о строительстве деревянной церкви. «Египтом» это место назвали в 1659 году. Тогда же церковь получила печать с изображением пирамиды Хеопса. С чем это связано - история умалчивает. Вторая деревушка называлась Вилкумиестс - скорее всего из-за того, что в окрестных лесах было много волков. Еще одно альтернативное название - Ручеёк».

Известно, что именно в этой церкви в 1812 году армия Наполеона разместила свои казармы.

Во время Первой мировой войны от места служения Богу практически ничего не осталось. После церковь восстановили, освятили и регулярно проводили в ней богослужения.

В советское время в намоленных помещениях хранили минеральные удобрения, а с 1979 года церковь снова опустела... Одна из причин, почему её не восстановили - небольшое количество лютеран. «Нет у нас мецената, который бы смог бы посодействовать», - вздыхает Миропия. Однако на поток туристов жаловаться не приходиться - многих путешественников привлекает экзотическое название.

Хочется зайти внутрь, но пугает, что крыша вот-вот может обвалиться. Когда-то здесь быль алтарь, фрески и три колокола - на одном из них было написано «Dievs svētī Latviju!».

Уроки латыни

Кладбище находится здесь с 16 века, однако в 60-х годах 20 века местная власть запретила осуществлять новые захоронения. Миропия рассказывает, - в то время здесь происходили ужасные вещи. Кто-то похищал памятники, переделывал их и продавал. Люди были в отчаянье - чтобы защитить от вандалов память о своих близких, им приходилось выкапывать кресты и надгробья.

Вот могила первого учителя Райниса! В середине 19 века здесь открыли школу чтения, которую посещали 23 ученика. Осенью 1874 года здесь обучался 9-летний Янис Плиекшанс.

«Маленький Янис жил в доме священника, вместе с его детьми. Он был очень усидчивым и за год научился читать на немецком и на латыни», - рассказывает историк. В месте с невероятной историей - Египте сегодня находится лишь один дом, в котором живёт лишь один человек.

По словам Миропии, эта небольшая территория - настоящий памятник времени и эпохи. Здесь находятся как исторические памятники и бункер Первой мировой войны, так и когда-то стратегически важная почтовая станция - в 19 веке это было место, где путешественники могли переночевать, поужинать и дать отдохнуть лошадям.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

На горе, по пути в Зарасай, стоит старый дом. Фасад здания - как почерневшее дерево, так и большие булыжники вместе с красными кирпичами. Хозяйка не дома. Миропия рассказывает - дом принадлежит женщине в годах, которая приезжает сюда лишь летом. К сожалению, сегодня ничего не напоминает о давних «величественных временах». Из экспозиции музея я поняла, что почтовая станция 19 века была похожа на дворец - величественные постройки, большое хозяйство, грандиозный проект архитектора Александра Штауберта.

Однако война уничтожила всё - через Медуми проходила линия фронта.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Фронт во дворе дома

Когда-то Египет был местом, где появлялись «современные технологии» - именно здесь появилась линия телеграфа.

Через цветущие поля мы поднимаемся на пригорок и оказываемся перед бункером. Он был построен в 1915 году. «Линия третьего фронта», - объясняет Миропия. Это не единственный бункер в Медуми - в лесах все еще находят предметы и артефакты Первой мировой войны. Иногда местные находят патроны и другие неразорвавшиеся боеприпасы.