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На государственных автодорогах начат массовый ремонт ям

LETA
Фото: RIA Novosti/Scanpix

Latvijas autoceļu uzturētājs начало на асфальтированных государственных автодорогах массовый ремонт ям, сообщила агентству ЛЕТА представитель компании по общественным отношениям Сигита Аудере.

Самым распространенным методом ремонта являются щебень и битумная эмульсия, это и самый дешевый метод для дорог, находящихся в плохом состоянии, который применяется по всей Европе, например, во Франции, Эстонии, Скандинавии, сказала Аудере.

Технология горячего асфальтобетона используется для ремонта отдельных ям на относительно новом покрытии. Этот метод на 50% дороже. Для ремонта опасных ям используется технология холодного асфальта, которая в 2-3 раза дороже, чем щебень и битумная эмульсия. Такие ямы заделывают независимо от погодных условий в течение всего года.

На дорогах установлены предупредительные знаки об ограничении скорости. В основном ямы ремонтируются на старых дорогах, где асфальт уложен 30 и более лет назад. Среди дорог с асфальтовым покрытием таких 44%.

За местами проведения ремонтных работ можно следить в приложении «Waze» или по карте на сайте Latvijas valsts ceļi.

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