Уже начат поиск помещений для магазина, где товары будут продаваться на развес и без упаковки. Предполагается, что Turza начнет работу в конце августа - начале сентября и будет находиться в центре Риги, рассказала бизнес-порталу Db.lv его руководитель Илзе Блаке.

В магазине будут продаваться товары из крестьянских хозяйств и от местных производителей. Авторы идеи магазина хотят показать людям пример, как жить, не создавая отходов.

Также в магазине будут проводиться встречи приверженцев движения zero waste.

До конца лета в Риге откроется магазин самообслуживания Turza с товарами без упаковки