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В Риге откроется магазин самообслуживания Turza с товарами без упаковки

rus.db.lv
Фото: REUTERS/Scanpix

Магазин самообслуживания Turza собрал на платформе коллективных инвестиций Projektu banka необходимые 10 000 евро для дальнейшего развития.

Уже начат поиск помещений для магазина, где товары будут продаваться на развес и без упаковки. Предполагается, что Turza начнет работу в конце августа - начале сентября и будет находиться в центре Риги, рассказала бизнес-порталу Db.lv его руководитель Илзе Блаке.

В магазине будут продаваться товары из крестьянских хозяйств и от местных производителей. Авторы идеи магазина хотят показать людям пример, как жить, не создавая отходов.

Также в магазине будут проводиться встречи приверженцев движения zero waste.

До конца лета в Риге откроется магазин самообслуживания Turza с товарами без упаковки

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