В четверг будет солнечно, но похолодает

В четверг на большей части территории страны будет примерно на пять градусов прохладнее, чем в среду, сообщает агентство ЛЕТА.

Сохранится сухая и солнечная погода, периодически на востоке страны будут появляться облака. Синоптики обещают слабый или умеренный северо-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5..+12 градусов, местами на побережье - до +14 градусов. Днем потеплеет до +18..+23 градусов, на юго-западе страны сохранится тепло до +25 градусов.

В Риге в четверг ожидается солнечная погода, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха днем составит +20..+22 градуса.