Среда, 30 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В четверг будет солнечно, но похолодает

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: AFP/Scanpix

В четверг на большей части территории страны будет примерно на пять градусов прохладнее, чем в среду, сообщает агентство ЛЕТА.

Сохранится сухая и солнечная погода, периодически на востоке страны будут появляться облака. Синоптики обещают слабый или умеренный северо-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5..+12 градусов, местами на побережье - до +14 градусов. Днем потеплеет до +18..+23 градусов, на юго-западе страны сохранится тепло до +25 градусов.

В Риге в четверг ожидается солнечная погода, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха днем составит +20..+22 градуса.

0 Комментарии