Все гениальное просто! Самое покупаемое мороженое в Латвии - это пломбир

Местные и зарубежные производители предлагают латвийским потребителям широкий ассортимент мороженого разных вкусов и форм, однако лидирующие позиции на местном рынке по-прежнему занимает традиционный пломбир. По данным международной компании Nielsen, проводящей исследования рынков, объемы продаж пломбира в латвийских супермаркетах составляют почти треть общего объема продаж мороженого. Пломбир сохраняет свою лидирующую позицию с мая по сентябрь - в пик сезона потребления мороженого.

"Мороженое Пломбир - классическое лакомство, сливочно-ванильный вкус которого многие из нас помнят с детства. Пломбир является любимым десертом не только в Латвии, но и в других странах Балтии.

Несмотря на постоянное давление со стороны покупателей в сторону снижения цен в сфере быстро оборачиваемых потребительских товаров, факт остается в том, что натуральный и качественный продукт никогда не будет соотносится к самому низкому ценовому сегменту. Лидирующие позиции пломбира на рынке мороженого свидетельствуют о том, что потребители ценят выгодное сочетание стоимости и качества", - говорит менеджер по коммуникациям латвийского отделения компании Nielsen Жанна Кристель.

Мороженое, изготовленное из натуральных сливок, на латвийском рынке не отстает от пломбира, уверенно занимая вторую позицию. Потребители особенно ценят вкус, который придает ему цельное молоко.

Между тем мороженое из сухого молока, которое относится к низкому ценовому сегменту, на рынке Латвии занимает третью позицию. Эта категория важна для покупателей с низким уровнем доходов и ограниченным бюджетом, поэтому сохраняет стабильные позиции на рынке.

«В других странах мы наблюдаем такое же разделение рынка мороженого - потребители делают четкий выбор в пользу продукта, изготовленного из высококачественного и недорогого сырья, или более дешевого продукта эконом-класса. Но мы не можем утверждать, что не дорогое мороженое покупают только потребители с низкими доходами, так как их выбор может быть спонтанной покупкой», - подчеркивает Жанна.

Латвийские потребители больше доверяют местным производителям мороженого и отдают предпочтение их продукции – произведенное в Латвии мороженое занимает треть рынка в стране.

Литовские марки мороженого также пользуются признанием ближайших соседей, занимая около 17% рынка, а эстонские марки мороженого остались на третьей позиции - их рыночная доля составляет около 9%.

Важность при выборе мороженого такого критерия, как свежесть, подтверждается и популярностью порционного мороженого.

Хотя около 55% мороженого продается в семейных упаковках, 45% объема продаж приходится на порционное мороженое.

Латвийских покупателей значительно меньше привлекают различные сорбеты и шербеты, а в число более здоровых продуктов входят замороженные йогурты, в том числе с фруктовыми вкусами, среди которых наиболее популярны банановый и яблочный.