Креативный шопинг в крепости: что почем на блошином рынке?

Блошиный рынок в Даугавпилсе на все лето перебрался в крепость - и место атмосферное, и добираться сюда горожанам удобно, и туристов в крепости много. Ясно, что живописные прилавки энтузиастов, коллекционионеров и мастеров-ремесленников для крепости - и движуха, и экзотическое украшение. А вот как будет с продажами?.. Пока что блошиные рынки в крепости проводят нечасто - с 10.00 до 15.00, каждую первую субботу месяца. Но, как говорится, лиха беда начало!

Первый рыночный день состоялся в крепости в первую субботу мая. И почин явно удался: интерес к блошиному рынку у горожан и туристов явно был. На подходе второй блошиный рынок по-даугавпиллски: 2 июня с 10.00 до 15.00 он будет проходить на том же месте, рядом с информационным центром.

Угощайтесь, господа! FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Сказать по правде, приехав на первые майские выходные в Даугавпилс из Риги, мы такого оживления здесь встретить никак не ожидали. Были приятно удивлены, насколько активно люди поддержали экзотический шопинг в крепости.

Выбор - большой, цены - совсем не рижские FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Для коллекционеров и любителей старины встреча в крепости - просто-таки праздник, это чувствуется. Кажется, что здесь все друг с другом знакомы. Своего рода клуб по интересам: для собирателей предметов старины продажи, похоже, не главное.

Богатый выбор значков FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Шопинг на барахолках - дело творческое. Ведь что окажется на прилавках именно здесь и сейчас предсказать, практически, невозможно. Вам пистолет в интерьер не нужен? Разумеется, вещь бутафорская, не стреляет. Но выглядит серьезно.

Пистолет вам в интерьер не нужен? FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

На прилавки попали целые коллекции значков и юбилейных монет, всевозможной посуды, домашней утвари, есть детские игрушки, книги, брошюры. Но больше всего удивили цены: даже для барахолки они совсем не рижские!..

Цены на юбилейные монеты СССР начинаются с 10 центов! FOTO: Татьяна Одыня

На первом блошином рыночке в Даугавпилсской крепости, например, было много даугавпилсских мастеров-ремесленников. Работы гончаров, художников, мастеров обработки металла, искусных портних, предлагавших оригинальные наряды...

Папа римский по соседству... с Лениным FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Керамика - очень хороша! Спросишь о цене, и даже не верится: вот за эту изящную посудину - и всего-то пять евро? Мастер терпеливо объясняет причину дешевизны: царапина на дне нарушила правильность рисунка... Да, пожалуй на рижских ярмарках и сувенирных магазинах выйдет дороже всемеро!..

Даугавпилсские гончары привезли свои изделия FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Пришли и художники. Авторские украшения из керамики можно купить непосредственно у автора. Это только кажется, что крупные керамические серьги будут тяжелыми, а взвесишь на руке - ничуть не бывало!..

Авторские украшения - от автора FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Попадаются здесь всякие мелочи из разряда «ретро» - такие, что не сразу и догадаешься о былом их предназначении. Вот детям мама средних лет радостно объясняет про палочки-считалочки: мы, мол, по таким в школе считать учились!..

"Раненая лошадь" оказалась в центре субботнего рынка FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Цены разные - от пары двадцати - пятидесяти центов до пары евро. Причем торг очень даже уместен. Ведь и продавца и покупатели рады бывают поговорить: откуда, например, попала на прилавок такая-то редкая штуковина.

Сколько же лет кто-то хранил курительный запас? FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

...Вроде придешь только посмотреть и потусоваться, но встретишь раритет, мимо которого пройти невозможно. Можно ходить, как по музею под открытым небом. Перекусить, шашлыка отведать. Можно выпить и чашку хорошего кофе из передвижной кофе-машины.

Юные бизнесмены проверяют: пойдет ли бизнес? FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Юный бизнесмен Дмитрий мне разъяснил: пока они вместе с приятелем еще только думаю: брать или не брать такую машину в аренду на целое лето...



Ирена Войтане, организатор блошиного рынка в крепости FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

... Ирена Войтане, главный инициатор и организатор блошиного рынка в крепости, на финише дня расспрашивает тех, кто на майской барахолке торговал. Как итоги? Продавцы довольны тем, что начало положено и интерес публики на новом месте есть. А что до «навара» - пока что он не велик, но и пять-десять продаж размером от 20 центов до 5 - 7 евро каждая энтузиасты довольны.