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Суд отменил запрет на проведение в Даугавпилсе шествия против реформы образования

LETA
Фото: Zane Bitere / LETA

Административный районный суд сегодня отменил решение исполнительного директора Даугавпилсской гордумы, устанавливающее ограничения на проведение 1 июня в Даугавпилсе уличного шествия против реформы образования, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Исполнительная дирекция города установила для шествия ограничения в отношении даты его проведения, сославшись на то, что в этот день запланированы другие мероприятия.

Полный текст решения суда будет готов 20 июня, после чего его можно будет в месячный срок обжаловать в Верховном суде.

Заявку на проведение шествия подал Александр Ливчак - член правления Русского союза Латвии.

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