Вейонис: грубое убийство людей в Латвии недопустимо

Грубое убийство людей в Латвии недопустимо, подчеркнул президент Раймонд Вейонис после состоявшегося в среду заседания Совета по национальной безопасности (СНБ).

Как сообщили агентству ЛЕТА в бюро президента, на заседании СНБ ответственные службы предоставили имеющуюся в их распоряжении информацию о совершенном сегодня в Межапарке убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Будут приняты все необходимые меры и привлечены ресурсы для скорейшего расследования дела, заверили они.

Латвия - правовое государство, где такое происшествие, когда среди бела дня грубо, с использованием огнестрельного оружия убит человек и поставлена под угрозу безопасность окружающих, является чрезвычайным, подчеркнул Вейонис.

«Это недопустимо, и мы этого не потерпим. Я уверен, что наши правоохранительные органы сумеют профессионально расследовать это убийство и привлечь виновных к ответственности», - сказал он.

Президент выразил соболезнования семье и близким убитого.

Как сообщалось, Бункус был застрелен в среду в 8.40 в своем автомобиле «Range Rover» возле Лесного кладбища в Риге. Одна из главных версий - убийство было спланировано, оно связано с профессиональной деятельностью Бункуса. В данный момент подозреваемых у полиции нет.

Для совершения преступления был использован автомобиль «Volkswagen» с прицепом, накрытым тентом. Позднее недалеко от места убийства автомобиль был сожжен. Для совершения убийства использовалось автоматическое оружие.