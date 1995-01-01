Жара +30,1! В Латвии побит температурный рекорд на 30 мая

В среду, 30 мая, во второй половине дня в Руцаве температура воздуха повысилась до +30,1 градуса, побив латвийский температурный рекорд на 30 мая, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд тепла, зарегистрированный в Латвии 30 мая (+29,8 градуса), был установлен в 1995 году на станции метеонаблюдений в Скулте и в 2016 году в Елгаве.

В Салдусе и Стенде, где в среду столбик термометра поднялся до отметки соответственно +28,7 и +29,1 градуса, тоже были побиты предыдущие температурные рекорды 1995 года.

На большей части территории Латвии воздух в среду прогрелся до +25..+29 градусов, в том числе в Риге - почти до +26 градусов. На части морского побережья температура воздуха не превышала +21..+24 градусов.

Как сообщалось, в четверг и пятницу в Латвии ожидается более прохладная погода, а в конце недели опять наступит жара.