Был ли экзамен по математике в этом году сложнее? Мнения радикально разделились

Многие школьники и их родители возмущены уровнем сложности экзамена по математике в этом году, ссылаясь на то, что в прежние годы проверка была в разы легче. С этим утверждением категорически не согласны педагоги, а Государственный центр содержания образования пока не получил ни одной жалобы, рассказала передача «LNT Ziņas».

«Экзамен и не сложнее, и не сложный. В первой и второй части стандартная ситуация, в которой многое повторяется. Если решались экзамены прошлых лет, никаких сюрпризов быть не должно. Третья часть - третья, она творческая. Конечно, возможны уловки и необычные формулировки, но восемь, девять и десять необходимо заслужить», - сказала руководитель объединения учителей математики Рудите Андерсоне.

По ее мнению, за последние шесть лет экзамен становится все легче и легче.

Государственный центр содержания образования в свою очередь отмечает, что в следующем году экзамен может оказаться еще сложнее.

«С каждым годом мы все больше стараемся дать школьникам такие задания, которые требуют решения проблемы, критическое мышление, логическое мышление. Конечно, сложности возникают у тех школьников, которые натренированы на конкретные формулы, действия и повторение решений, а это по сути требует памяти и рутинной работы. Но, к сожалению, такие знания в дальнейшей жизни не нужны», - поясняет руководитель Центра Гунтар Цатлакс.