Первый прецедент: «Facebook» закрыла страничку «Saskaņa Online»

Журналист и руководитель исследовательского центра «Re:Baltica» Инга Сприньге рассказала передаче TV3, что люди прислали информацию о том, что «Riga Online» на «Facebook» вдруг была переименована в «Saskaņa Online».

Таким образом партия «Согласие» страницу неполитического содержания начала использовать для собственной рекламы, но добилась противоположного эффекта - теперь страница закрыта.

О существовании странички теперь говорят только комментарии пользователей сети, потому что сама страничка удалена.

Судя по записям пользователей, люди возмущены, что популярная, неполитическая страничка вдруг стала рекламным проектом партии «Согласие», а ее подписчики невольными подписчиками «Согласия».

О нечестной практике можно жаловаться в «Facebook» и, оказывается, компания берет это во внимание.

На протяжении месяца вместе с Госканцелярией с «Facebook» активно контактировала сама Сприньге, изучающая деятельность главной партии столицы в социальных сетях.

По ее оценке, это хороший поступок со стороны «Facebook», доказывающий, что такими нечестными приемами, обманывая людей, нельзя создавать политические странички.