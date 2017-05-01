Спасите детские души! Как грустная история «детей системы» Латвии может оказаться со счастливым концом?

В прошлом году Латвию потрясла откровенная история Карины Петерсоне. После скандалов вокруг событий в Елгавском детском доме она больше не могла оставаться в стороне и в своем блоге поделилась личным опытом, что это значит на самом деле - быть «ребенком системы» в Латвии. Вызвав огромный резонанс в обществе, девушка не остановилась только на своем рассказе и сегодня активно занимается спасением такого же «ребенка системы» - маленького Александра, который все свои шесть лет живет в ограниченном мире детского дома, но при этом обладает бесконечной фантазией и необычайным потенциалом художника. Сегодня, 1 июня, в День защиты детей Русский TVNET рассказывает о мальчике, которому действительно нужна защита, и о людях, которые не могли пройти мимо. Возможно, именно вы можете спасти его или его друзей, и ни один ребенок в Латвии больше никогда не будет жить в детдоме.

Наверное, кто-то наверху все видит, и случайности не случайны...

Все началось как будто случайно... Карину Петерсоне пригласили выступить на SOS-конференции на тему насилия над детьми и ей пришла в голову мысль проиллюстрировать свое выступление рисунками воспитанников детских домов. Она обратилась в один из них и там ее ждала уже готовенькая папочка с рисунками Александра.

Карина сама мама пятилетней дочки, поэтому сразу обратила внимание, насколько рисунки сверстника ее ребенка отличаются - они необычайно красивы и «с характером».

Так она узнала об Александре впервые.

Они познакомились и со временем рисунки Александра стали оживать. Карина и художница Агнесе Курземниеце стали расспрашивать мальчика, что он хотел сказать своей работой, и на основе его слов стали рождаться сказки. Так появился проект «Aleksandra Pasakas». Сегодня все сказки мальчика в открытом доступе можно прочитать на специальной страничке в Facebook.

Страничка "Aleksandra Pasakas" в Facebook.

Карина признает, что у Саши очень ограниченное представление о реальном мире - все шесть лет он живет в детском доме и по сравнению с домашним ребенком его вопросы могут показаться очень банальными, например,

он хотел бы узнать, что такое пень, какого размера бывает кот и как выглядит живая пчелка.

Как детские грезы становятся реальными...

Это все мир его грез. Однако благодаря проекту «Aleksandra Pasakas», его мир становится все богаче и реальнее. Вместе с единомышленниками

Карина запустила серию одежды для детей и взрослых с принтами пера Александра из детдома.

Теперь все неравнодушные могут поддержать этого мальчика, приобретая одежду с его работами. Это не просто предмет гардероба, это часть его жизни. Каждую покупку сопровождает очень необычная этикетка, гласящая:

«Главный герой этого рассказа - мальчик, живущий в одном из детских домов Латвии. Александр живет там уже полные шесть лет, с рождения. У этого ребенка особенный, глубокий интеллект. Он жизнерадостный, харизматичный, умный, милый и особенный. Александр - талантливый художник, терпеливый, с неугасающим интересом и огромной работоспособностью. В ожидании настоящей и особенной семьи для Александра, появился этот проект: линия одежды с рисунками Александра. Вырученная прибыль пойдет на образование Александра или улучшение его здоровья. Спасибо, что стал частью Сказок Александра!».

Авторы проекта не скрывают, что

главный посыл этой истории - показать обществу, что дети из детдомов - это ценность. Увидеть ценность в каждом «ребенке системы» - это ключ к тому, чтобы в Латвии не осталось непозволительного места для детства - детских домов.

Помимо этого, это и реальная помощь отдельно взятому ребенку, и безусловно это гласность - это призыв той самой семье найтись.

От слов к делу...

В апреле в Валмиере в рамках Vidzeme Fashion прошел невероятный показ коллекции одежды с рисунками Александра. По подиуму ходили детки в пижаме «со смыслом», а на фоне звучали трогательные сказки Александра:

"...Сказка о коне. Однажды жил конь. Он был красным как огонь. Он мечтал стать спортсменом, но все ему говорили: "Чего ты придумываешь..."

«...Сказка о друзьях. Каждый боится быть отвергнутым и непонятым. Нам повезло быть своими. Каждый ребенок заслужил своего человека...»

Это был самый необычный показ мод из когда-либо проходивших в Латвии. Детские пижамы Карины Петерсоне собрали шквал оваций, искренние улыбки и слезы в зале.

Встреченная там художница Агнесе Курземниеце рассказала, что к ней когда-то обратилась одна из воспитательниц детского дома, заметившая талант мальчика. Теперь Агнесе ходит в детский дом каждую неделю и вместе они рисуют. Она читаем ему сказки, а он рисует. Ей как профессионалу интересно наблюдать, как он это делает - это удивительно, она никогда не видела, чтобы дети так рисовали, поделилась художница.

Сам Александр наблюдал за своей минутой славы через экран компьютера. Ему приятно, что людям нравятся его рисунки. Он всегда спрашивает, действительно ли это так?

Автор проекта отмечает, что самый главный результат проекта на данный момент - это самосознание Александра. Например, недавно он сообщил, что может нарисовать абсолютно все и это можно печатать на одежде! О нем узнают все больше и больше людей, его ценность становится очевидной.

«Он заслуживает быть членом нашего общества. Своим. Я очень надеюсь, что это получится», - признается дизайнер проекта Карина Петерсоне.

В разговоре с Русским TVNET Карина призналась, что ее личная позиция заключается в том, что не надо жалеть обездоленных детей, важнее их принять, уважать и относиться как к равноценным. Только осознание и принятие собственной ценности может помочь таким детям.

У девушки большие планы - она искренне хочет превратить «Aleksandra Pasakas» в сильный бренд, который обеспечил бы регулярную и надежную поддержку мальчику. Помимо этого она хотела бы реализовать и новые проекты для других детей из детдома - пока трудно сказать, что это будет, ведь и проект Александра родился органично и незапланированно, отметила девушка.

Единственная тема, о которой Карина говорит осторожно - это будущая семья для Александра. Она никак не комментирует, помогла ли его известность приблизиться к самой главной цели - покинуть детдом, потому что

повстречать своих людей - это очень интимный момент, нельзя, чтобы ребенок был навязан.

Она сама выросла в детском доме и лично прочувствовала, насколько важно встретить своих людей.

Директор детского дома, в котором живет мальчик, рассказала Русскому TVNET, что Александр очень самодостаточный ребенок, необычайно сильная личность. Его сознательно держат в стороне от публичности, чтобы не навредить и позволить жить в детстве, а не перед камерами СМИ. Те, кто действительно хочет помочь, знают, как его найти, и уже активно это делают через движение добровольцев, например.

«Это прекрасно, что случился такой проект и его историю узнали многие жители Латвии, однако главным приоритетом остается поиск той самой настоящей семья для мальчика», - акцентировала руководитель детдома.

Она поделилась невероятно красивым моментом их истории. Однажды, еще до показа, она нарядилась в платье с одним из рисунков Александра - конем. К ней подбежал мальчик и прислонился со словами: «Конь Александра! Конь Александра!». Сам автор наблюдал эту картину и обомлел от такой реакции и собственной важности в глазах других.

Что могу сделать лично я?

Согласно последним данным Государственной инспекции по защите прав детей, в прошлом году впервые в приемных семьях воспитывалось больше детей, чем в детских домах: внесемейный уход был обеспечен 6669 детям, из них 1173 ребенка (18%) были переданы приемным семьям, еще для 4459 детей (67%) было оформлено опекунство, а 1037 детей (15%) воспитывались в детских домах.

Возможно, это результат не только активной работы сиротских судов, но и столь же активной позиции общества и СМИ. В День защиты детей мы призываем не оставаться равнодушными к проблеме детских домов в Латвии.

Вы можете больше, чем думаете - поддержать Александра, стать ментором любого другого «ребенка системы» и спасти настоящую жизнь.

Пусть у каждого ребенка будет родитель, всегда готовый его обнять. Обнимите свое чадо - это лучшее, что у вас есть!

Для тех, кто еще не читал - блог Карины "Es esmu sistēmas bērns".