Что случилось на Луцавсале? Очевидцы сообщают о скоплении пожарных и скорой

Рижан, которые не читают новостей, обеспокоило увиденное в четверг скопление оперативных служб на Луцавсале. «Что происходит?», - люди звонили в СМИ. Рассказываем - на острове в толпу людей въехала машина. Но, все под контролем - это ежегодные учения, организованные Полицией безопасности (ПБ).

Заместитель начальника ПБ Эрик Цинкус рассказал LETA, риск терроризма в Латвии остается низким, но в Европе он распространен и остается одним из главных вызовов безопасности.

В антитеррористических учениях приняли участие около 300 человек из ПБ, Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), Службы неотложной медицинской помощи и других учреждений.

Также впервые будут участвовать представители Министерства иностранных дел, чтобы проверить свои возможности оказания консульской помощи.

Деталей учений Цинкус не раскрыл, но отметил, что проверяться будут прибытие служб на место происшествия, их локализация, использование техники, командование, процесс задержания потенциальных террористов и другие моменты.

Луцавсала выбрана для учений как место проведения массовых мероприятий.

В прошлом году учения прошли в торговом центре «Mols». Учения проводятся так, чтобы не создавать неудобств населению.