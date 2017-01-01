В Латвии появятся специализированные приемные семьи двух типов

С июля в Латвии могут начать действовать специализированные приемные семьи и центры поддержки внесемейной опеки. Это предусмотрено проектами правительственных правил, одобренными сегодня на совещании госсекретарей министерств.

Предполагается, что поправки к закону о защите прав детей вступят в силу 1 июля. Они предусматривают введение двух видов приемных семей: кризисных, которые принимают детей, включая младенцев, пострадавших от насилия, и детей с функциональными нарушениями в любое время суток, и специализированных приемных семей для детей с инвалидностью, которым выдано заключение о необходимости особого ухода в связи с тяжелыми функциональными нарушениями.

Разработанный Министерством благосостояния проект правил устанавливает, что статус специализированной приемной семьи нельзя будет получить одновременно по обеим специализациям.

Правилами будет предусмотрено также, что поддержку специализированным, имеющимся, гостевым приемным семьям, опекунам и усыновителям будут оказывать специальные центры поддержки внесемейной опеки.

Как отметил министр благосостояния Янис Рейрс, одобренные сегодня правила - следующий шаг на пути к свободной от детдомов Латвии.

«Введение модели специализированных приемных семей создаст условия, когда дети, по разным причинам разлученные со своими биологическими семьями, не будут поступать в учреждения опеки. А тем профессиональным семьям, которые будут принимать на себя эту большую заботу, государство обеспечит финансовую и социальную защиту», - сказал он.

Новые правила устанавливают порядок присвоения статуса приемной и специализированной семьи и окончания его действия, порядок помещения ребенка в приемную или специализированную семью и прекращения его пребывания в ней, их правовые и взаимные личные и имущественные отношения, порядок сотрудничества приемной или специализированной семьи с центром поддержки и сиротским судом.

Минблаг считает, что в контексте этих правил в этом году работу могут начать шесть центров поддержки, которые будут помогать 552 приемным семьям, включая 90 специализированных семей. В течение 2018 года 108 человек или 60 семей пройдут обучение для получения статуса приемной семьи, 162 человека или 90 семей - для получения статуса специализированной семьи.

Выделенное дополнительное финансирование позволит создать 90 специализированных приемных семей (72 кризисных и 18 - для детей, нуждающихся в особом уходе).

Сумма вознаграждения за выполнение обязанностей приемной семьи зависит от числа детей в приемной семье. За одного приемного ребенка семья получает 171 евро в месяц, за двоих - 222,30 евро, за троих и более - 273,60 евро. Пособие на содержание ребенка в возрасте до семи лет в этом году составляет 215 евро, от семи до 17 лет - 258 евро в месяц.

Теперь проекты правил будут согласованы с министерствами и рассмотрены правительством.

По данным Инспекции по защите прав детей в конце декабря 2017 года в Латвии было 6669 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1037 из них находятся в специальных учреждениях специальной опеки и социальной реабилитации.