В ночь на пятницу в Латвии похолодает до +2 градусов

В ночь на пятницу минимальная температура воздуха в Латвии составит от +2 градусов на востоке страны до +13 градусов на западном побережье Курземе, сообщает агентство ЛЕТА.

В связи с резким похолоданием в восточных районах ожидаются заморозки на поверхности травы. Ожидается ясная погода, будет доминировать легкий восточный ветер.

В первый день июля будет сухо и солнечно, ожидаются небольшие прозрачные облака.

При легком ветре температура воздуха днем поднимется до +20..+26 градусов. Теплее будет в Курземе, но не на побережье.

В Риге в первый день лета особых изменений в погоде ждать не стоит - будет сухо и солнечно. Синоптики обещают слабый ветер. Ночью похолодает до +12 градусов в центре города и до +6..+10 градусов в пригороде; днем воздух прогреется до +24..+25 градусов.