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В Даугаву и Марупите выпустят 2 млн пескороек

Русский TVNET
Фото: LETA

В пятницу, 1 июня, в 13.30 в Даугаву и Марупите выпустят около 2 млн пескороек (личинки миноги), чтобы пополнить рыбные ресурсы этих водоемов.

Покупку личинок и их выпуск в реки на сумму 3630 евро финансирует Департамент по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы из средств, полученных от использования прав на промышленный вылов рыбы во внутренних водах и прибрежных морских водах. Личинки миноги доставят из филиала питомника Tome в Доле научного института безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

Порода выпускаемых рыб и число личинок согласовано с департаментом исследования рыбных ресурсов BIOR, цель работы которого – создавать базу для долгосрочного использования рыбных ресурсов в латвийских водах Балтийского моря, Рижском заливе и внутренних водах.

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