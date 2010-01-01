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Писающий мальчик, «Нил, отвечай за базар» и «ночные бабочки»: 10 фактов об Агенскалнсе

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Возможно, Агенскалнс - самое стильное, уютное и колоритное место для проживания в Риге. Тот, кто живёт в этом микрорайоне, говорит об этом с нескрываемой гордостью. Хипстерские вечеринки, архитектурный «микс» из исторических деревянных построек и современных многоэтажек, наш собственный «писающий мальчик», цветущая сакура и богатая история, увековеченная в легендарных фильмах... Это и многое другое в подборке Русского TVNET.

1

Факт 1: Кирпичи, разрушения и хаотичная застройка
2

Факт 2: Наш собственный скромный «писающий мальчик»
3

Факт 3: Квартал хипстерских тусовок и уличной еды
4

Факт 4: «Нил, отвечай за базар!»
5

Факт 5: Экранизация «богатой госпожи»
6

Факт 6: Что общего у рынка и больницы?
7

Факт 7: Памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле
8

Факт 8: Подарок из Японии, которые радует рижан каждый год
9

Факт 9: Грандиозный рижский долгострой и пентхаус за 6 млн евро
10

Факт 10: Публичные дома и «ночные бабочки»
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