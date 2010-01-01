Писающий мальчик, «Нил, отвечай за базар» и «ночные бабочки»: 10 фактов об Агенскалнсе

Возможно, Агенскалнс - самое стильное, уютное и колоритное место для проживания в Риге. Тот, кто живёт в этом микрорайоне, говорит об этом с нескрываемой гордостью. Хипстерские вечеринки, архитектурный «микс» из исторических деревянных построек и современных многоэтажек, наш собственный «писающий мальчик», цветущая сакура и богатая история, увековеченная в легендарных фильмах... Это и многое другое в подборке Русского TVNET.