Суд: Бункус, возможно, манипулировал информацией в процессе неплатежеспособности «Rego Trade»

Администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, убитый 30 мая в районе Лесного кладбища в Риге, возможно, ранее манипулировал имевшейся в его распоряжении информацией в деле о неплатежеспособности ООО «Rego Trade», чтобы добиться взыскания 721 186,20 евро с трех бывших членов правления этого предприятия - Михаила Ульмана, Александра Будовского и Дана Вапне.

Это вытекает из принятого 24 мая решения Верховного суда, который указал, что, возможно, имеет место «недопустимая ситуация, когда администратор предъявляет требование к третьим лицам, манипулируя имеющимися в его распоряжении сведениями о документах, которые он получил, выполняя свои законные задачи, и наличие которых, возможно, исключает ответственность этих членов правления».

Верховный суд указывает, что такие действия администратора следует считать грубым нарушением второй части 26-й статьи закона о неплатежеспособности, согласно которой администратор должен обеспечить законный процесс неплатежеспособности.

Компания по оптовой продаже продуктов питания «Rego Trade» была признана неплатежеспособной весной 2008 года. Бункус констатировал, что бывшие члены правления предприятия Михаил Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне перед объявлением неплатежеспособности разбазарили активы предприятия, поэтому он подал на них судебные иски о взыскании средств.

Верховный суд в 2012 году удовлетворил иск Бункуса и взыскал с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Имеются права требования также по отношению к Будовскому на 192 055,50 евро и к Вапне на 204 145,75 евро. Оба этих долга Бункус планировал выставить на аукцион 30 мая, но 29 мая отозвал его.

Портал «Pietiek» несколько лет назад писал о конфликте между Бункусом как администратором «Rego Trade» и Ульманом. Предприниматель жаловался, что Службу государственных доходов, которая является крупнейшим кредитором «Rego Trade», представляли подчиненные брата Мартиньша Бункуса, руководителя отдела процесса неплатежеспособности налогового управления СГД Каспара Бункуса. На собрaниях кредиторов они поддерживали интересы администратора, а не государства, утверждал Ульман.