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Комиссия Сейма концептуально отклонила предложение об обучении в школе с шестилетнего возраста

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке сегодня в принципе отклонила предложение Министерства образования и науки (МОН) начинать обучение в школе с шестилетнего возраста.

Члены комиссии еще продолжают обсуждать поданные по этому вопросу предложения.

Поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие начинать школьное обучение с шестилетнего возраста, подало МОН.

Их еще предстоит рассмотреть в Сейме.

Ранее представители партий правящей коалиции отметили, что в связи с этим предложением МОН возникает много вопросов.

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