Болдерая: сбежавших лошадей вернули владельцу с помощью соцсетей

Поздно вечером 29 мая сотрудники Курземского отделения Рижской муниципальной полиции получили несколько звонков от встревоженных жителей Болдераи. Рижане сообщали про трех коней, которые едят траву возле нового Болдерайского кладбища.

Лошади свободно перемещались по прилегающей территории и не были привязаны, чем ставили под угрозу безопасность участников дорожного движения. Выехавшие на вызов стражи порядка заехали на близлежащую конеферму, сотрудники которой заверили, что все их лошади находятся на месте. В разговоре полицейские попросили о помощи в том случае, если владельца этих одиноких животных найти не удастся.

Сотрудники конефермы любезно согласились в случае необходимости приехать на место, забрать лошадей и на время взять их к себе.

На месте событий полицейские встретили нескольких прохожих и водителей, которые остановили свои машины на краю дороги, включив аварийные сигналы. Выяснилось, что поблизости находится передвижной цирк. Полицейские сразу же отправились туда, но и работники цирка не признали лошадей, как своих.

Учитывая, что начинало темнеть и на месте событий не удалось обнаружить хозяина лошадей, правоохранители вернулись на конеферму и благодаря содействию работников конеферы доставили коней к ним на временное размещение.

На следующий день через социальные сети все-таки удалось найти владельца скакунов.

Рижская муниципальная полиция выражает благодарность тем, кто оставался на месте происшествия и помогал удерживать лошадей на одной территории, а также сотрудникам Спортивного центра «Kleisti» за их вклад в поиск хозяина животных и временное размещение животных.