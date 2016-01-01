Долгострой под боком мэрии: стройка отеля на улице Кунгу заброшена

В самом сердце Старой Риге вместо пятизвездочной гостиницы появился долгострой, сообщает «Русское вещание» LTV7. Несколько месяцев стройка отеля на улице Кунгу, 5 остановлена и заброшена. Что происходит с проектом, ответственные лица не знают.

Гостиница в пять звезд, 6 этажей и на 28 номеров. Цена — 7 миллионов евро. Отель на ратушной площади должен был встретить первых гостей уже весной. Весна закончилась, а стройка - нет. Три сотки на Кунгу, 5 стоили почти 900 тысяч евро. Землю продало самоуправление. До второй мировой войны здесь был торговый дом. Восстановить его взялась фирма Homeland būve. И по словам директора компании, строительство остановлено по просьбе заказчика, поскольку проходит экспертиза.

Стройку заказала фирма Kungu Hotel. По данным Lursoft, членами правления компании являются гражданин Федерации Сент-Китс и Невис Алексей Мещеряков и гражданин Латвии Вадим Мухин. Последнему принадлежат и другие фирмы. Например, Hotel Operator Vvm. Она управляет сетью отелей Wellton в Риге. Также Мухин является председателем правления компании Mogotel. И, ко всему прочему, владеет и самой строительной компанией Homeland būve.

Связаться с Мухином не удалось — ни в одной из фирм с ним не соединили. На сообщения предприниматель не ответил. В неведении по поводу планов застройщика находятся ответственные лица.

«В начале этого года мы получили информацию, что строительные работы на какое-то время будут остановлены. Это единственная информация, которая у нас есть, - говорит представитель Рижской стройуправы Эдгар Бутанс. - Когда активно шло строительство, были получены жалобы от жителей соседних домов. По их мнению, в результате строительства на соседних домах появились трещины. Но я не думаю, что это причина остановки строительства».

В Бюро по контролю за строительством «Русскому вещанию» сообщили, что уже приезжали на объект и приказали сделать консервацию объекта, если стройка остановлена. Вопрос теперь в том, что делать с долгостроем в самом туристическом месте страны. «Самоуправление Риги может смотреть на этот объект со стороны эстетики, как этот объект выглядит. Если он в таком заброшенном состоянии, тогда, конечно, могут быть приняты меры со стороны самоуправления. Есть инструменты, например, повышенный налог на имущество», - отмечает представитель Бюро по надзору за строительством Марис Дамме.

По данным Lursoft, у компании Kungu Hotel есть действующий коммерческий залог. В октябре 2016-го года были зарегистрированы три залога в пользу банка ABLV. В самом банке отказались комментировать отношения с конкретным клиентом.