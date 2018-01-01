Ярмарка вакансий от рижских работодателей: кто требуется, сколько платят? (+вакансии от IKEA)

Сегодня в Риге у Дома Конгрессов прошла ежегодная ярмарка вакансий от рижских работодателей, которые предложили свыше 1000 рабочих мест. По сравнению с прошлогодней выставкой, количество работодателей, желающих найти для себя работников, увеличилось. Впервые был также представлен стенд IKEA - компания выставила около 100 вакансий, и людей около этого стенда было очень много.

Как убедился rus.db.lv, вакансии были представлены самые разные - от простых специальностей, не требующих глубоких профессиональных навыков, до узкопрофильных предложений.

Пообщавшись с работодателями, можно еще раз сделать вывод: дефицит рабочих рук в Риге остается большой проблемой. Например,

представительница компании LIDO рассказала, что в летний период найти работников становится очень сложно

- многие уходят в отпуск, уезжают на сезонные работы собирать ягоды, и людей приходится буквально заманивать. Кроме того, появились вакансии от IKEA, и латвийцы почему-то хотят работать именно там. Причина в том, что зарплаты там чуть выше и престиж марки дает о себе знать. Кстати, IKEA сейчас ищет продавцов консультантов, охранников, работников склада, кассиров, уборщиц и работников общепита.

Представительница «Чили пицца» рассказала rus.db.lv, что к ним идут в основном молодые люди, для которых профессия официанта - хороший старт в карьере. Однако берут всех, и более того - учат с нуля, не надо никакого опыта работы и образования. Сеть общепита постоянно расширяется, поэтому вакансий много и всегда найдется свободное место.

Хватает вакансий и в предприятиях муниципального и государственного сектора

. Например, были представлены больницы, которым остро необходимы санитары, медсестры, врачи. Муниципальная полиция Риги ищет сразу 100 полицейских, задача которых - следить за порядком в назначенной территории. Как рассказал представитель полиции, принимают и девушек тоже. Причем зарплата вполне нормальная. На этапе обучения - 414 евро, потом сразу 680 евро на руки, а со сменами - 900 евро и бесплатный проезд в транспорте, страховку, обеды и пр.

Хотя в плане заработной платы ощущение осталось не самое радужное.

В основном работодатели ищут работников на зарплату 550-650 евро до уплаты налогов, то есть на руки остается 430-500 евро.

По всей видимости, на такие зарплаты желающие в очереди не стоят, и текучесть кадров довольно большая. Однако были вакансии с приличными зарплатами - до 1000 евро на руки.

Еще из наблюдений: в основном вакансиями интересовались (там же на ярмарке можно было сразу же заполнить заявку на вакансию) люди среднего возраста - от 45 и выше, а также молодежь без высшего образования. Было много русскоязычных жителей, для которых, по всей видимости, поиск работы осложняется еще и требованиями к знанию латышского языка.

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Однако главный вывод, который складывается после посещения мероприятия - работа в Риге есть. Ее много, и самой разной. Так что подходящую вакансию можно найти всегда.