Пятница, 1 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В первый день лета сохранится ясная и солнечная погода

LETA
  • Фото
  • Фото
Фото: Jānis Škapars / TVNET

В пятницу, 1 июня, на всей территории Латвии будет светить солнце и воздух будет сухим, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит от +20 градусов по Латгалии и на побережье и до +26 градусов в остальной части Курземе и на востоке Земгале.

Будет дуть медленный ветер.

Температура воздуха в Риге после обеда повысится до +24...+25 градусов.

Погодные условия обусловлены антициклоном, который отступит в ближайшие сутки, поэтому ожидается небольшое снижение атмосферного давления.

    0 Комментарии