В первый день лета сохранится ясная и солнечная погода

В пятницу, 1 июня, на всей территории Латвии будет светить солнце и воздух будет сухим, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит от +20 градусов по Латгалии и на побережье и до +26 градусов в остальной части Курземе и на востоке Земгале.

Будет дуть медленный ветер.

Температура воздуха в Риге после обеда повысится до +24...+25 градусов.

Погодные условия обусловлены антициклоном, который отступит в ближайшие сутки, поэтому ожидается небольшое снижение атмосферного давления.