В Ночь церквей двери откроют более 170 храмов по всей Латвии

Сегодня по всей Латвии проводится Ночь церквей, во время которой можно будет ознакомиться более чем со 170 храмами, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийской евангелическо-лютеранской церкви.

Ночь церквей начнется в 17.50 колокольным звоном, после чего последуют экскурсии, лекции, творческие мастерские для детей и в 21.00 - общее богослужение и исполнение государственного гимна Латвии.

В Видземе в мероприятии будут участвовать 55 церквей, в Курземе - 37, в Земгале и Селии - 27, в Латгале - 17, в Риге и ее окрестностях - 34 церкви.

В этом году Ночь церквей проводится под знаком столетия Латвийского государства и Года европейского культурного наследия.