Из-за напряженных отношений прервана работа латвийско-российской комиссии историков

Из-за незаинтересованности историков и напряженных отношений с Россией работа латвийско-российской комиссии историков прервана на неопределенное время, пишет сегодня газета «Латвияс авизе».

"Никто из членов частично распавшейся латвийско-российской комиссии историков не проявил активности ни до того, как она перешла под крыло Латвийской академии наук, ни после того.

Учитывая нынешнюю ситуацию в межгосударственных отношениях и рекомендации латвийских учреждений, координирующих внешнеполитическую и научно-просветительскую работу, а также мнение директора Института истории Латвийского университета Гунтиса Земитиса, работа предыдущей комиссии прекращена и создание новой работоспособной комиссии временно отложено", - рассказал газете президент Латвийской академии наук (ЛАН) Ояр Спаритис.

Земитис сообщил, что получил от президента ЛАН предложение разработать направления и цели работы восстановленной комиссии, но отказался, так как «это не только академический, но и моральный вопрос».

«Историков и научных учреждений, которые профессионально занимаются изучением истории 20-го столетия, вовсе не так много», - отметил он.

«Мнение их абсолютного большинства о том, что в данный момент восстановление такой комиссии нецелесообразно, совпадает с моей личной убежденностью», - добавил Земитис.

Латвийские историки в принципе не возражают против сотрудничества с российскими коллегами - на индивидуальном уровне поездки на конференции в Россию и контакты с коллегами продолжаются, но существует мнение, что возобновление сотрудничества на государственном уровне в комиссии означало бы «абсолютно политическую установку», где у России есть свои интересы.

В феврале этого года ЛАН и канцелярия президента Латвии подписали соглашение о переходе «замороженной» латвийско-российской комиссии историков под эгиду ЛАН.

Эта комиссия была образована в соответствии с соглашением, достигнутым в конце 2010 года тогдашними президентами Латвии и России Валдисом Затлерсом и Дмитрием Медведевым. Летом 2014 года ее работа остановилась.