«Адский шум» ночью или Как ремонтируют улицу Бривибас

«Не считаю нормальным, что после 24 часов и посреди ночи в 2 часа проводят работы по взлому асфальта. Какие именно правила разрешают это делать? Шум был просто невероятным», - проинформировал портал TVNET местный житель, ночное спокойствие которого испортили проходящие у жилых домов на улице Бривибас ремонтные работы.

«Снял на видео и обратился в полицию. Пояснили, что «работы согласованы» и проводятся, так как «нет сообщения«. Какое вообще может быть «сообщение» в ночное время на тротуаре?» - риторически спрашивает читатель портала.

«Есть две стороны улицы. Проводите работы днем, в часы, когда меньше всего людей и машин (и такие часы действительно существуют!). Считаю, что «в ночное время нет движения» - вообще не оправдание. Ограничьте конкретные участки и тогда проводите необходимые работы. Хоть с 9 до 23 часов, но не после полуночи и в 2:30 ночи», - считает читатель.

По его мнению, ремонтные работы организованы неправильно.

Портал TVNET связался с департаментом сообщения Рижской думы, чтобы получить комментарий о проходящих в ночное время работах на ул. Бривибас. Фото читателя были сделаны ночью 23 мая. Комментарий от департамента сообщения портал получил 30 мая.

Как проинформировала специалист по общественным отношениям департамента сообщения Уна Ахуна-Озола, проводя ремонтные работы, особенно на магистральных улицах Риги, необходимо снизить ограничения движения и неудобства для пешеходов, в результате чего создателем инженерных коммуникаций и строителям отдельные работы необходимо проводить поздним вечером, а также в ночные часы, так как в течение дня одновременно невозможно обеспечить необходимое число полос для водителей, безопасное движение пешеходов и проводить предусмотренные в документации проекта работы.

«Дополнительно указываем, что только в ночные часы возможно закрыть движение на улице и проводить непрерывную укладку асфальтобетона без швов, что обеспечивает более длительную прочность дорожного покрытия», - поясняет Ахуна-Озола.

«На повышенный уровень шума и работу в ночные часы получено распоряжение исполнительного директора Риги, однако, осознавая неудобства жителей, мы договорились с ответственными строителями о том, чтобы наиболее громкие работы проводились до 23 часов, чтобы позднее меньше мешать отдыху людей», - пояснили в департаменте.

Что именно считается «громкими работами», в департаменте не уточнили. По мнению жителя Бривибас, этот пункт нарушен.

Портал TVNET попросил информацию у компании, проводящей работы, однако та никакого комментария не предоставила.