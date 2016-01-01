«Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!»

Это строчка из стихотворения «Муха-Цокатуха» детского писателя Корнея Чуковского. В 1905 году, также как и многие другие русские аристократы, здесь, в Медене, жил автор «Доктора Айболита». TVNET продолжает исследовать Медуми - волость, в которой находится латвийский Египет, траншеи и бункеры Первой мировой войны, множество староверов и 24 озера.

В Медумской волости когда-то жили 2 тысячи человек, а сейчас - лишь чуть больше тысячи, большинство из которых - люди пенсионного возраста. В местной основной школе учатся 49 детей. Типичная ситуация в латвийских деревнях.

В 2016 году в Медуми появились на свет 4 ребенка, умерли 14 человек.

За год местные заплатили налоги на сумму 50 тысяч евро, а в качестве социальных пособий получили 35 тысяч.

На домашней странице волости в разделе «Развитие» можно найти две устаревшие новости о планировании территорий. На этом всё.

В разделе «Проекты» - документ о реэмиграции с вдохновляющим текстом «Уехавшие жители Латгалии хотят вернуться на родину». Также на домашней странице можно найти проект Европейского социального фонда «Оплачиваемые временные общественные работы». Перспектива очевидна! Опубликованные закупки связаны с хозяйственными работами - закупка дров, покос травы.

Сколько можно заработать в Медуми?

Основная школа, школа-интернат, гостевой дом, два магазина - места, где в Медуми можно устроиться на работу,

- перечисляет учитель истории и руководитель музея истории Миропия Петкун. Ах да, ещё можно пытаться трудоустроиться в сельском хозяйстве. Также можно работать в Даугавпилсе, который находится в 18 километрах, или в литовском Зарасае - до него вообще рукой подать!

Несмотря на это пустых квартир в Медумской волости нет. Большиснтво домой здесь построили в 70-х годах. Волось с давних времен считалась курортом, идеально подходящим для релаксации, поэтому в округе очень много дач. Небольшие, облагороженные летние домики продаются по цене от 3 до 9 тысяч евро.

Примерно в таком состоянии сегодня находится экономика места, впервые упомянутое в документах 1254 года. Уже тогда Медуми назывались землёй селов - Селией. Сегодня местным не нравится, когда их называют латгальцами. Запомните - Медуми не находятся в Латгалии!

Собирайте вещи!

В школьном музее, который создан силами энтузиастов, можно узнать историю Медуми с 13 века до наших дней. Старые предметы, найденные на чердаках, жертвовали местные. Здесь деревянные башмаки, сковородки, самодельный утюг, шкаф и чемодан из дома некого учителя. Каждый предмет на выставке связан с какой-либо личной историей.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Например, блестящие, но затёртые от частого использования новогодние украшения.

Когда в 1949 году в дома жителей Медуми со словами «Собирайте вещи» пришли солдаты, мать сказала брать с собой только самое ценное. Для маленькой девочки самым важным оказалась блестящая елочная игрушка в форме шишки. В Сибири елок не было, поэтому на Новый год наряжали березу.

Когда в класс вошли солдаты, первоклассница Вия сидела за школьной партой. Её вместе со всей семьей выслали в Сибирь. Когда удалось вернуться, Вие уже было 16 лет - латышский она уже не знала. В Сибири латыши познакомились с депортированными немцами. Девушки из Медуми вышли замуж за немецких парней и на родину вернулись с фамилиями супругов. Сейчас в волости живёт семья с фамилией Элерт.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

В музее есть фарфоровая посуда - вот, например, расписанная мелкими синими цветами тарелка. Умели же когда-то делать такие вещи! Современное французское стекло даже рядом не стоит! Электричество в Медуми провели только в 1968 году. Для сравнения - в Лигатне электричество в каждом доме было уже в конце 19 века.

«Дети учились в свете керосиновой лампы», - рассказывает Миропия. Первые телевизору у местных появились только в 70-х годах.

Бедные, бедные дети

«В нашей школе училась Ульяна Семёнова», - с гордостью говорит Миропия. На вешалке - синее платьице из синтетического материала. Школьную форму дополняли белый воротничок и черный передник. Парта, за которой сидели дети из 60-х и 70-х, очень удобная.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«В 1921 году в основной школе было сначала четыре, потом шесть классов. В 90-х школа была оборудована лучше, чем в 50-х, когда люди жили очень бедно. Дети писали чернилами и карандашами на остатках мешковины», - рассказывает историк.

В 1944 и 1945 годах школа не работала, однако заседания педагогического совета проходили регулярно - всё протоколировалось. «Школа искала детей, которых родители боялись отправлять в учебное заведение. Была война. Не было ни книг, ни школьных принадлежностей. С отоплением и едой также было тяжко».

Красивым почерком школьный секретарь Леон Елисеевс описывает, как руководство школы выделяло куски ткани для пошива одежды.

Малоимущим выдавали немного сахара, который можно было добавить в чай - дети голодали. Посуды в школьной столовой не было. Для того, чтобы получить дрова, родителям изголодавшихся детей нужно было отработать определенные часы.

Одно из помещений музея посвящено сразу двум войнам. В медумских лесах всё еще время от времени находят боеприпасы Перво мировой войны. Скоро мы сами в этом убедимся. Из всей коллекции меня больше всего удивляет фрагмент самолета. Трогаю гранаты. Вряд ли мне бы удалось бросить такую очень далеко. Немецкая каска очень тяжелая. У солдат, которые воевали по разные стороны фронта, с собой была алюминиевая фляжка и рюмка. Понятно, что без «фронтовых 100 грамм» никакая война не возможна.

Здесь также много бутылок из тонкого стекла зеленого и белого цвета. Миропия говорит, что на территории Медуми есть семь немецких и три русских братские могилы. Всего в них похоронено около 30 тысяч жертв Первой мировой войны.

Ценные находки

Если хотите увидеть необычные находки военного времени, отправляйтесь к братьям Тиканем. Их частная коллекция впечатляет! Абсолютно логично, что она представляет не только коллекционную, но и материальную ценность. Янис в 1970 году перебрался в Демене, а затем и в Медуми из Прейли. Работал учителем латышского и истории, некоторое время был директором школы. Выйдя на пенсию, мужчина занялся огородом.

Братья Раймонд и Янис Тикани увлеклись поиском военных артефактов семь лет назад, когда приобрели металлоискатель.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Энтузиасты истории с металлоискателями - настоящая субкультура. У них свои домашние страницы в интернете, где можно пообщаться с единомышленниками со всего мира. Военная археология это отдельная тема. Если кто-то находит фрагмент предмета, который невозможно идентифицировать, он размещает фотографию в интернете - после этого начинается бурная дискуссия о его происхождении.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Военные раритеты попадают на аукционы, где их приобретают коллекционеры за огромные деньги. Раймонд говорит, что сначала изучает информацию, где именно происходили сражения, и только после этого отправляется на поиски.

Раймонд показывает предметы, которые он нашел в заброшенном деревенском доме. У меня просто нет слов! Фарфоровая фигурка медведя-балеруна, самодельная кукла 50-х годов, картины. В коллекции мужчины - наполненные зеленые пузырьки, медицинские ножницы, химическое оружие Первой мировой войны, средства против вшей и блох. У каждого из предметов хочется задержаться, рассмотреть и потрогать его. Кажется, в этом небольшом помещении оживает история.