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В начале следующей недели резко похолодает; ожидается сильный ветер

LETA
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Фото: BNS foto

После очень теплых выходных в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы из Арктики, прогнозируют синоптики.

В субботу и воскресенье ожидается преимущественно ясная погода, местами, в основном в субботу и в Латгале, возможны кратковременные дожди и грозы. В субботу будет преобладать слабый, в воскресенье - умеренный северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха от +23 до +28 градусов, прохладнее будет на морском побережье, особенно в воскресенье.

В понедельник и в ночь на вторник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт. В понедельник ожидается порывистый ветер. Во вторник температура воздуха не превысит +13..+18 градусов, ветер усилится. Во многих местах возможны кратковременные дожди и град.

В ночное время на следующей неделе ожидаются заморозки, в основном на высоте травы. На большей части территории Латвии возможны кратковременные дожди, но недостаток влажности сохранится.

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