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C 1 июня в Латвии вне закона продукты с повышенным уровнем трансжиров

LETA
Фото: EPA/Scanpix

С 1 июня в Латвии нельзя распространять, торговать и предлагать в общественном питании продукты, в которых превышен допустимый уровень трансжирных кислот, напомнили в Министерстве земледелия.

Правительство утвердило соответствующие правила 17 мая 2016 года.

Правила предусматривали двухлетний переходный период, в течение которого предприниматели могли подготовиться и начать производство продуктов в соответствии с новыми условиями.

Максимально допустимый уровень трансжирных кислот в продуктах питания, где общее количество жиров составляет менее 3%, не должен превышать 10 граммов на 100 граммов общего количества жиров.

Контролировать соблюдение новых требований будет Продовольственно-ветеринарная служба.

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