C 1 июня в Латвии вне закона продукты с повышенным уровнем трансжиров

С 1 июня в Латвии нельзя распространять, торговать и предлагать в общественном питании продукты, в которых превышен допустимый уровень трансжирных кислот, напомнили в Министерстве земледелия.
Правительство утвердило соответствующие правила 17 мая 2016 года.
Правила предусматривали двухлетний переходный период, в течение которого предприниматели могли подготовиться и начать производство продуктов в соответствии с новыми условиями.
Максимально допустимый уровень трансжирных кислот в продуктах питания, где общее количество жиров составляет менее 3%, не должен превышать 10 граммов на 100 граммов общего количества жиров.
Контролировать соблюдение новых требований будет Продовольственно-ветеринарная служба.