Поймать на лету падающего человека: кто он, спасатель-супергерой?

Обнародованное вчера видео, как латвийским пожарным удалось поймать падающего сверху человека и затащить через окно в помещение, стало мегапопулярным. Его обсуждали и комментировали, им восхищались и удивлялись.

Рассказываем - героя зовут Томас Яунземс, учился в Латвийской академии спортивной педагогики, живет в Риге, женат. Журналистам передачи Degpunkta он рассказал:

«Мне было распоряжение - отправиться на 3 этаж ниже и попробывать словить эту женщину в случае, если она начнет прыгать. Зашли в квартиру, открыли окно, посмотрели наверх - она уже собиралась прыгать, поменяла позу и отсчитывала секунды. Еще миг и она полетела вниз».

Томас каким-то чудом смог ухватить женщину, хотя в последний миг ему показалось, что она все же выскользнула. Однако, к счастью, это было не так. Спасатель признался, что спасение жизни - это не только его заслуга, неоценимую помощь ему оказал и коллега, который удерживал Томаса на случай его падения их окна.

Спасенная женщина была передана в руки медиков.

Как уже сообщал Русский TVNET, на прошедших выходных Пожарно-спасательная служба получила вызов в многоквартирный дом, были подозрения, что человек хочет выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели понимали, что если они попытаются проникнуть в квартиру, человек, скорее всего, прыгнет. Благодаря отзывчивости соседей пожарные смогли попасть в квартиру внизу и приготовились поймать человека в полете. Пока один пожарный у окна ждал прыжка, второй обеспечил, чтобы в результате поимки спасатели сумели удержать человека.

В свою очередь другие пожарные спасатели с оборудованием альпинистов пытались добраться до человека с крыши здания, однако они заметили, что руки человека начали скользить, и он упал.

Стоящим этажом ниже пожарным удалось поймать падающего человека и затащить через окно в помещение.

«В нашей работе очень важен аспект смелости и самопожертвования, поэтому поведение этих спасателей и их способность думать «вне привычных рамок», в результате чего была спасена жизнь человека, заслуживают похвалы!» - указал глава ГПСС Оскарс Аболиньш.

Стоит отметить, что пожарные, участвовавшие в спасении человека, буду награждены наградами не только Государственной пожарно-спасательной службы, смелый поступок оценил и глава МВД Рихард Козловскис.