Пятница, 1 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Закончены массовые ремонты на главных дорогах страны

LETA
Фото: LETA

Latvijas autoceļu uzturētājs закончило массовый ремонт на главных государственных и важнейших региональных асфальтированных автодорогах, то есть дорогах, для которых установлен высший класс содержания - класс A, сообщили агентству ЛETA на предприятии.

Заделывание ям на автодорогах класса содержания B продолжится до 15 июня, классов C и D - до 1 июля.

По данным Latvijas autoceļu uzturētājs, ямы залатаны на площади свыше 155 270 кв. м, в том числе 23 302 кв. м - на главных государственных автодорогах, 100 184 кв. м - на региональных, 31 790 кв. м - на местных автодорогах.

Ремонтные работы проводятся в приоритетной последовательности в соответствии с классом содержания автодорог, который установлен с учетом интенсивности дорожного движения, социально-экономического значения и классификации дорог.

    0 Комментарии