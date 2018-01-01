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Вместо Комиссии по изучению документов КГБ может появиться Институт национальной памяти

LETA
Фото: Paula Čurkste / LETA

Комиссия по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР предлагает реорганизовать ее в Институт национальной памяти или учредить такой институт до 31 декабря 2018 года. Это следует из подготовленного комиссией и направленного юридической комиссии Сейма законопроекта о гласности.

Институт национальной памяти стал бы государственным научным учреждением по изучению документов периодов оккупации Латвии, отмечает комиссия.

Согласно законопроекту министр образования и науки раз в год, но не позднее Дня восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая на пленарном заседании Сейма делает открытый доклад о результатах изучения истории Латвии в течение предыдущего года.

Приоритеты цифровизации и публикации документов КГБ в интернете в текущем году определяются, исходя из заключения Института национальной памяти, которое он готовит раз в год, говорится в законопроекте.

Комиссия подготовила предложения к законопроекту о гласности в виде проекта распоряжения Кабинета министров и направила их юридической комиссии Сейма, сообщил агентству ЛETA ее руководитель Карлис Кангерис.

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