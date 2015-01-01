Инспекция здравоохранения предупреждает о «лже-враче» в Риге

По ее словам, реагируя на полученную информацию, а также на рекламу в социальных сетях, в которой Зубков предлагает свои медицинские услуги, инспекция провела проверку по адресу улица Лачплеша 53, Рига.

Мануальная терапия в Риге.

При проверке инспекция констатировала, что каждый день в определенное время Зубков, позиционирующий себя как специалист по мануальной терапии, проводит индивидуальное лечение пациентов, а именно, постоянно занимается лечением, несмотря на то, что у этого человека нет такого права, так как он не имеет медицинского образования.

Шкеле сообщила, что инспекция еще в июле 2015 года поручила Зубкову прекратить запрещенное лечение.

Инспекция призывает каждого ответственно выбирать лицо, предлашающее услуги, которые влияют на состояние здоровье и могут причинить серьезные риски для здоровья.