СМИ стало известно, сколько миллионов получила Элина Малыгина

Прошло полгода с того момента, как 52-летний предприниматель Валерий Малыгин скоропостижно скончался. До этого все вовлеченные стороны - а это вдова Элина Малыгина, дочери Валерия Ирина, Ника - не могли договориться по поводу наследства. Буквально несколько дней назад стало известно, что близкие женщины бизнесмена все же смогли прийти к единому решению.

Детали раздела имущества - конфиденциальны, однако, как сообщает Vakara Ziņas, согласно соглашению Элине Малыгиной причитается 10 млн.

«Достигнутое соглашение я считаю компромиссом, в который включены интересы несовершеннолетней дочери Валерия Анны, старших дочерей Ирины и Ники и мои. Мы договорились о главном - «Olainfarm» и в дальнейшем будет одним из флагманов латвийского фармацевтического бизнеса, и мы будем делать все возможное для его развития и расширения», - говорится в заявлении Малыгиной.

Со своей стороны, дочери Малыгина Ирина Малыгина и Ника Савельева подтвердили этот факт.

Старшие дочери предпринимателя подтвердили, что хотят продолжать семейный бизнес.

В оглашенном в середине января завещании Малыгина упоминались три его дочери, но не упоминалась вдова, которая оспорила завещание в суде, назвав его фальшивым.

Как уже сообщал Русский TVNET, за «холодной войной» двух старших дочерей Малыгина и его вдовой следит вся латвийская общественность.

Ранее Элина дала очередное интервью, в котором призналась: Я не прошу ничего сверхъестественного, только то, что мне причитается. Официально - это 15 млн. Я согласна уменьшить эту сумму до 9 млн, даже до 8 млн".