В школу с 6 лет: реформу рассмотрит уже новый Сейм

По его словам, от предложения МОН не надо отказываться, но его нужно улучшить.

«Я не хочу, чтобы вопрос был вообще снят с повестки дня. Реформы достаточно серьезные и необходимые, поэтому я надеюсь, что МОН постарается усовершенствовать предложение и подготовит ответы на вопросы депутатов», - сказал Кучинскис.

Как сообщалось, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре концептуально отклонила инициативу МОН об отправке детей в школы в шестилетнем возрасте.