В школу с 6 лет: реформу рассмотрит уже новый Сейм

Предложенные Министерством образования и науки (МОН) реформы будет рассматривать следующий Сейм, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.
По его словам, от предложения МОН не надо отказываться, но его нужно улучшить.
«Я не хочу, чтобы вопрос был вообще снят с повестки дня. Реформы достаточно серьезные и необходимые, поэтому я надеюсь, что МОН постарается усовершенствовать предложение и подготовит ответы на вопросы депутатов», - сказал Кучинскис.
Как сообщалось, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре концептуально отклонила инициативу МОН об отправке детей в школы в шестилетнем возрасте.