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В школу с 6 лет: реформу рассмотрит уже новый Сейм

LETA
Иллюстративное фото | Фото: VIKTOR DRACHEV / TASS

Предложенные Министерством образования и науки (МОН) реформы будет рассматривать следующий Сейм, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, от предложения МОН не надо отказываться, но его нужно улучшить.

«Я не хочу, чтобы вопрос был вообще снят с повестки дня. Реформы достаточно серьезные и необходимые, поэтому я надеюсь, что МОН постарается усовершенствовать предложение и подготовит ответы на вопросы депутатов», - сказал Кучинскис.

Как сообщалось, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре концептуально отклонила инициативу МОН об отправке детей в школы в шестилетнем возрасте.

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