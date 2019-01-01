ПВС предостерегает! В Maxima продавались опасные специи «Tasty Home»

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) попросила изъять из продажи в «Maxima Latvia» партию молотого перца бренда испанского происхождения «Tasty Home», в которой обнаружено повышенное количество опасного химического вещества.

ПВС отозвала из продажи партию под номером Nr. L840 со сроком годности до 16 августа 2019 года, так как констатировала в специи присутствие химического вещества охратоксина А, которое в два раза превышало допустимую норму.

Охратоксины - это химические вещества из группы микотоксинов, производимые микроскопическими плесневыми грибами рода Аспергилл. Это самый распространенный и важный токсин этой группы, который встречается в зерновых, кофе, сухофруктах, овощах. Его считают канцерогеном, особенно негативно он влияет на почки и печень.

В пробах ПВС констатировала 40,6 мкг на один кг, то есть в два раза больше допустимой нормы (20 мкг на 1 кг).

Продукция продавалась в торговой сети «Maxima Latvia», на данный момент торговец всю запрещенную продукцию изъял.

ПВС призывает всех проверить свои запасы специй и ни в коем случае не употреблять в пищу молотый перец «Tasty Home» в упаковке по 60 г, страна производства на котором указана Испания, а поставщик - литовская компания «Alvo Prekyba», распространитель в Латвии - «Maxima Latvia». Код продукции 2000228314017, номер партии L840, срок годности 16 августа 2019 года.