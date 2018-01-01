Средняя брутто-зарплата в Латвии в первом квартале выросла на 8,6%

В первом квартале 2018 года средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) в Латвии составила 961 евро - на 76 евро (8,6%) больше, чем в первом квартале 2017 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе в частном секторе средняя зарплата выросла на 8,9% - до 957 евро, в общественном секторе - на 8,1%, до 969 евро. В правительственном секторе, в который входят государственные и муниципальные учреждения, Госагентство социального страхования, контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями предприятия, средняя брутто-зарплата за год выросла на 9% - до 923 евро.

В первом квартале 2018 года средняя нетто- зарплата (после отчисления налогов) составила 713 евро, за год увеличившись на 10,2%.

Реальный прирост нетто-зарплаты (с учетом годовой инфляции в размере 2%) составил 8%.

Фонд брутто-зарплаты в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличился на 195,5 млн евро (10,1%), а число наемных работников в пересчете на полную нагрузку - на 9,9 тыс. (1,4%).

В первом квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года зарплаты выросли во всех отраслях, кроме отрасли электроэнерго-, газо- и теплоснабжения и кондиционирования воздуха, утилизации и санации сточных вод и отходов, торговли и финансово-страховой отрасли, где фонд зарплат вырос, а число работников в пересчете на полную нагрузку сократилось.

Самый большой годовой прирост зарплат наблюдался в сфере здравоохранения и социального ухода - на 15,7%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве - на 11,5%, в отрасли размещения туристов и общепита - на 11,1%, недвижимости - на 10,8%, в обрабатывающей промышленности - на 10,6% и строительстве - на 10,3%.

В первом квартале 2018 года самые высокие средние брутто-зарплаты были в сфере финансов и страхования, информационно-коммуникационных услуг и энергетики, самые низкие - в отрасли общественного питания и размещения туристов, других услуг, образования, искусства, развлечений и отдыха.

Самая низкая средняя брутто-зарплата в первом квартале года была по-прежнему в Латгале - 671 евро. В Видземе она составила 764 евро, в Земгале - 796 евро, в Курземе - 800 евро, в окрестностях Риги - 910 евро, а в Риге - 1085 евро.