В субботу ожидается жара до +28 градусов

В субботу в Латвии будет жарко - после обеда температура воздуха поднимется до +24..+28 градусов, лишь на побережье не будет теплее +18..+24 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Сохранится преимущественно сухая и солнечная погода, однако ожидаются и облака, которые местами в восточных и южных районах страны принесут кратковременные дожди и грозу.

Ночью и с утра будет дуть слабый ветер переменчивого направления, ожидается и безветрие; после заката воздух остынет до +6..+15 градусов. Днем и в вечерние часы будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер.

В Риге в субботу продолжится сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня северо-западный ветер немного усилится. Ночью температура воздуха опустится до +14..+15 градусов в центре города и до +10..+13 градусов в пригороде. Днем воздух прогреется до +26 градусов, у моря - до +23 градусов.