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Опрос: увеличение зарплаты почувствовали только 50% врачей

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AP/ScanPix

Увеличение зарплаты почувствовали в этом году только 50% врачей, свидетельствует опрос, проведенный Латвийским обществом врачей (ЛОВ) и центром исследования общественного мнения SKDS об оценке врачами реформ в системе здравоохранения.

Прирост зарплат более чем на 10% был только у 11% врачей.

В основном реформа здравоохранения оценивается нейтрально - такое мнение выразили 29% респондентов. Отрицательно восприняли реформу 27% врачей, а положительно только 15%. Значительная часть врачей реформы не заметили.

Очень разнится мнение о реформе в зависимости от поколения врачей и специализации.

Данные опроса свидетельствуют о росте бюрократии, уменьшении времени, которое тратится на пациента, а также о том, что врачи совмещают работу в нескольких местах.

В опросе приняли участие 2944 врача. Шире о его результатах ЛОВ расскажет на пресс-конференции, которая состоится 5 июня в Риге, на ул. Сколас, 3.

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