Скуиньш сделает услуги СГД понятными и удобными

Кандидат на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Марис Скуиньш назвал приоритетами своей работы в случае утверждения на должности обслуживание клиентов, оптимизацию процессов и уменьшение налоговых «дыр».

Он считает, что в последние годы СГД сделала шаги в позитивном направлении, и улучшения заметили все.

Скуиньш заявил, что намерен способствовать большей удовлетворенности клиентов услугами СГД, что особенно касается тех, кто сам заполняет декларации и не может позволить себе консультантов.

Услуги СГД должны быть простыми, понятными и удобными, считает он.

Также нужно смотреть на внутренние процессы в учреждении, которые можно улучшать и дальше. «В этой области мне поможет опыт, приобретенный в других предприятиях именно по оптимизации процессов», - сказал кандидат.

На вопрос об уменьшении теневой экономики он ответил, что нужно продолжать ту работу, которая уже начата, а также думать над новыми решениями, так как постоянно появляются новые формы бизнеса.

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис сказал, что кандидатуру Скуиньша комиссия поддержала единогласно.

Также его поддержали представители предпринимательских организаций, которые участвовали в конкурсной комиссии как наблюдатели.

Скуиньш сообщил, что участвовать в конкурсе ему предложила компания по подбору персонала.