Попытка номер два: Опять продается Шкиротавская тюрьма

Государственное агентство недвижимости выставило на торги Шкиротавскую тюрьму, которая находится о адресу Крустипилс 63. В условиях сказано, что площадь земельного участка составляет 92584 кв. метров, площадь 22 зданий - от 5 до 5456 кв. метров. Тюрьма оценивается в 884 500 евро.

Заметим, что Шкиротавская тюрьма перестала быть местом заключения с 1 ноября 2014 года, а примерно 300 заключенных из нее перевели еще раньше.

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Она была построена в 1963 году. В Шкиротавской тюрьме ранее делали мебель для магазинов популярного оператора мобильной связи и одной сети аптек. Также осужденные работали на хозяйственных работах.

Тюрьму пробовали продать в том же 2014 году, но попытки не увенчались успехом.