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В субботу будет припекать солнышко; на востоке Латвии возможны грозы

LETA
иллюстративное фото | Фото: BNS foto/LETA

В субботу по всей Латвии преимущественно сохранится солнечная погода, однако облачно будет на востоке страны, возможен даже кратковременный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Грозу обещают главным образом на юге Латгалии.

До обеда будет безветренно, после будет дуть медленный и умеренный западный и северный ветер.

Температура воздуха повысится до +24...+28, на побережье будет +18...+23.

В Риге суббота будет сухой и солнечной, будет дуть медленный или умеренный северный, северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха от +22 на севере столицы у моря до +26 на юге города.

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