Среди столичных пляжей самая теплая вода на озере Бабелитис, самая холодная в Вакарбулли

Из восьми официальных мест для купания в столице самая теплая вода 2 июня на озере Бабелитис, самая холодная - на пляжах Рижского залива.

По данным спасательных станций полиции самоуправления Риги, на озере Бабелитис температура воды составляет +23 градуса, в Кишэзерсе - +21 градус, на Кипсале, Луцавсале и в Румбуле - +19 градусов.

Самая холодная вода сегодня на пляжах Вакарбулли, Даугавгривы и Вецаки - всего +16 градусов.

В ночь на субботу в Рое и Мерсрагсе произошел апвеллинг - подъем глубинных холодных вод на поверхность. Температура воды в Рое снизилась с +20 градусов в предыдущие два дня до +6,6 градуса в субботу утром, а в Мерсрагсе - с +21 градуса до +8,5 градуса.

В Даугавгриве апвеллинг произошел в ночь на пятницу - температура воды понизилась с +18 до +8 градусов, а в субботу утром она вновь потеплела до +16 градусов.

На пляжах Синего флага в Юрмале температура воды сегодня в среднем составляет +19 градусов, в Каугури - +17 градусов.

На побережье Курземе, в том числе в Лиепае и Вентспилсе, не наблюдается больших перепадов температуры - уже неделю она составляет +6..+11 градусов.

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня вода во многих местах станет теплее, так как ожидается морской бриз. Из-за западного ветра апвеллинг возможен в районе Колки.

Температура воды в реках в субботу утром составляет +15..+22 градуса, местами в Лиелупе - +23 градуса. Температура воды в крупных озерах - около +20 градусов. Самая теплая вода во второй половине дня в пятницу была в Венте, Барте, Мусе и Лиелупе - +23..+25 градусов.