Мракобесие на улице Бривибас в направлении Юглы (видео)

Суббота, 2 июня, Рига - на улице Бривибас гатве и улице Юглас люди буквально жарятся в пробках. Все потому, что огромным потоком рижане устремились на крупнейшую ярмарку в Латвийский Этнографический музей под открытым небом. Ситуацию усложняет еще и две аварии по пути - одна из них произошла у торгового парка Alfa, а вторая на Бривибас гатве недалеко от перекрестка с улицей Мурьяню. Там одну из полос движения в какой-то момент блокировал общественный транспорт. Согласно waze, пробки образовались и в сторону Берги.