Русский союз Латвии провел очередную акцию протеста против перевода школ на латышский язык обучения

Сегодня на площади Стрелниеку в Риге прошла очередная акция протеста против перевода школ на латышский язык обучения, на которую собралось около 500 человек, а после шествия к зданию Кабинета министров число ее участников увеличилось примерно до 1000.

Акцию провел Русский союз Латвии (РСЛ), лидеры которого Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов раздавали участникам детские рисунки с надписями «Наши дети - наше право».

Присутствующие держали в руках российские и латвийские флаги, флажки с символикой РСЛ и

плакаты с надписями «Учебный год закончился - борьба продолжается», «Русские не сдаются», «Остановите языковой геноцид!», «Если нет уважения - нет лояльности», «Это не реформа - это репрессии», «Нет ассимиляции!» и др.

Митинг открыли Митрофанов и Жданок, затем перед собравшимися выступили бывший депутат Рижской думы и Сейма Яков Плинер и др. Митрофанов в своем выступлении пообещал собравшимся, что, несмотря на попытки запугивания, борьба за русский как язык обучения в школах будет продолжена и закончится победой.

Около 12.30 под дробь барабанов колонна протестующих прошла от площади Стрелниеку по ул. Калькю к зданию Кабинета министров. Участники шествия остановились у здания Рижской думы и потребовали, чтобы она «не спала, а защищала права детей».

В шествии в основном участвовали люди старшего и среднего поколения, некоторые были с детьми, но молодежи среди участников акции было мало. Шествие возглавляли две маленькие девочки, которые несли плакат с требованием учиться на русском языке.

Возле здания Кабинета министров Митрофанов вновь обратился к присутствующим, заявив, что РСЛ должен взять власть в Латвии, чтобы остановить реформу и обеспечить развитие страны. Он подчеркнул, что партия не остановится на сегодняшней акции и продолжит привлекать единомышленников. Следующие крупные протесты против реформы пройдут осенью, а летом будет организовано несколько небольших акций.